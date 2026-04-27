Многодетная россиянка отсудила выплаты у Соцфонда после незаконного отказа

Жительница Кузбасса вырастила троих детей, отработала больше 15 лет и в 57 лет решила выйти на досрочную пенсию по старости. Но Социальный фонд ответил отказом. Причина оказалась формальной, но жесткой: дети женщины родились не в России, а на территории других республик СССР. Тогда мать пошла до конца — обратилась в Конституционный суд и смогла восстановить справедливость, пишет VSE42.Ru .

Елена родилась в Казахстане, потом жила в Узбекистане, где в 1987, 1990 и 1992 годах на свет появились ее трое детей. С 1998 года женщина стала гражданкой России. К 2024 году у нее накопился страховой стаж более 15 лет, все трое детей были воспитаны как минимум до восьмилетнего возраста. По закону это дает право на досрочную пенсию по старости.

Но когда 57-летняя жительница Кузбасса обратилась в Социальный фонд по Кемеровской области, ей отказали. Формальная причина оказалась в географической тонкости. В 2022 году перестало действовать Соглашение СНГ о пенсиях. По новым правилам, рождение детей на территории другого государства не дает права на льготную пенсию. Суды первой инстанции также встали на сторону фонда, в связи с чем женщина осталась без выплат.

Тогда жительница Кузбасса обратилась в Конституционный суд с заявлением: ее лишают досрочной пенсии только потому, что дети родились в СССР, а не в современной России. Хотя и она сама, и ее дети — граждане России.

Конституционный суд встал на сторону заявительницы. В решении указано: если мать и ее дети являются гражданами России, то место рождения детей не имеет никакого значения. Отказывать таким многодетным женщинам в досрочной пенсии незаконно. Теперь многодетной жительнице сибирского региона будут поступать положенные выплаты.

