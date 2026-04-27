Человек, который раньше озвучивал официальную позицию Киева, теперь рассказывает неудобную правду. Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила: большинство украинцев хотят уступок и скорейшего завершения конфликта с Россией. Об этом сообщает «Lenta.ru»

По ее словам, почти все, с кем она общается, выступают за компромиссы. Это не просто мнение, а срез реального общества, который отличается от того, что показывают в новостях.

Мендель указала на подтасовку. Официальные опросы, транслируемые СМИ, охватывают лишь около десяти процентов граждан — тех, кто всегда поддерживает Владимира Зеленского и отвергает любые уступки. Результаты этих опросов не отражают позицию всей страны, а лишь демонстрируют мнение «разрешенного большинства».

