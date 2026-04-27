«Смертельная игра с тортом»: именинник расстрелял троих друзей за то, что они вымазали его лицо в креме

Обычная веселая традиция «окунуть именинника лицом в торт» привела к массовому убийству. Об этом сообщает Times of India.

В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина по имени Джиту Саини устроил стрельбу прямо на своем дне рождения. Поводом стала шутка друзей: они поймали его и размазали торт по лицу. Именинник не оценил юмора. Завязалась ссора. Позже конфликт перерос в перестрелку.

В ходе перепалки погибли трое: Амардин, Маниш и Акаш. Их срочно госпитализировали, но врачи оказались бессильны. Полиция сообщила, что для поимки преступников создано шесть групп. Некоторые подозреваемые уже арестованы.

Инцидент шокировал местных жителей. День рождения, который должен был стать праздником, превратился в бойню. По словам очевидцев, конфликт вспыхнул после того, как друзья размазали крем по лицу именинника, а тот в ярости убежал и вернулся с оружием.

