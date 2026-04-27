«Третьяковка бледнеет»: Шуфутинский назвал истинно русское искусство

Шансон, который многие привыкли называть «блатной песней» или «музыкой для таксистов», по мнению Михаила Шуфутинского, давно перерос эти рамки. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Артист заявил, что жанр эволюционировал, расширился и теперь является «истинно нашим, российским творческим искусством». Шансон вобрал в себя городской романс, блатную песню, лирику и даже долю ностальгии.

Сегодня шансон не просто музыка, а мировоззрение. Их поют и вороватые «сидельцы», и олигархи, и домохозяйки. Это музыка, которая объединяет всех.

Отрицать влияние шансона на культуру нельзя. В каждой второй машине, в каждой третьей баре звучит «Третье сентября» или «Владимирский централ». Артист призывает не стесняться этого.

