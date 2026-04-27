В Кузбассе встреча с лосем на трассе стоила жизни молодой пассажирке
На трассе в Кузбассе лось спровоцировал смертельное ДТП с 17-летней девушкой
Фото: [ГИБДД Кузбасса]
Поздним вечером 26 апреля на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск произошло смертельное ДТП из-за дикого животного, сообщает VSE42.Ru.
Авария случилась около 23 часов на 11-м километре трассы. 19-летний водитель Lada Priora двигался в сторону Анжеро-Судженска. Внезапно на проезжую часть из леса выбежал взрослый лось, создав опасную обстановку на дороге. Затормозить управляющий отечетсвенным авто не успел. Машина на полном ходу врезалась в животное, после чего потеряла управление и влетела в металлическое дорожное ограждение.
В салоне автомобиля находились три человека: водитель и две девушки-пассажирки — 18 лет и 17 лет. Самого парня и 18-летнюю спутницу с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Их 17-летняя подруга получила травмы, не совместимые с жизнью. Она погибла на месте происшествия до приезда скорой помощи.
В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.
Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей быть особенно внимательными на участках дорог, где установлены знаки «Дикие животные». При появлении зверя на проезжей части рекомендуется снижать скорость и быть готовым к экстренному торможению.
