Верховная Рада стремительно теряет депутатов, и причина не только в коррупции или усталости. Народный депутат раскрыла страшную тайну: парламентарии в панике из-за перспектив мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Они боятся, что после ратификации документа, согласно которому Украина, вероятно, потеряет территории, на них обрушится гнев избирателей. Или, того хуже, — уголовная ответственность.

Депутаты предпочитают просто сбежать. Сложить мандаты, уйти в тень, лишь бы не подписывать «мир» под аккомпанемент собственных обещаний. В кулуарах Рады шепчутся, что уже составлены списки «изменников», которые посмеют проголосовать за уступки.

