Несчастный «плотогон»: в Башкирии спасатели вытащили из реки щенка, который плыл на бревне
Фото: [REGIONS/Антонина Гареева]
В башкирском Белорецке настоящим «плотогоном» оказался не турист, а бездомный щенок. Местный житель заметил в реке мокрого детеныша, который из последних сил держался на бревне. Течение было сильным, берег — крутым. Животное не могло выбраться самостоятельно. Об этом сообщает «Lenta.ru».
Каждый раз, когда его прибивало к земле, оно соскальзывало обратно в ледяную воду. Мужчина не стал рисковать собакой и вызвал профессиональных спасателей.
Прибывшая аварийно-спасательная бригада развернула альпснаряжение, спустилась вниз и подняла пушистого путешественника наверх. Операция прошла успешно. Щенок, хоть и напуган, жив и здоров.
