Скрытые расходы: эксперт развеял миф об экономии на загородном строительстве

Жители Тюменской области в конце 2025 года взяли ипотечных кредитов на 51 миллиард рублей — на треть больше, чем в середине года. При этом продажи готовых домов в Уральском федеральном округе упали на 35–70%. Казалось бы, люди массово решили строить сами. Но так ли выгодно индивидуальное жилищное строительство, как кажется на первый взгляд? Генеральный директор строительной компании Филипп Шраге в беседе с «ФедералПресс» объяснил, почему дом часто оказывается дороже и сложнее квартиры.

На первый взгляд, строительство собственного дома выглядит заманчиво. Себестоимость коробки часто сравнивают с ценой городской квартиры, и здесь цифры действительно в пользу индивидуального жилищного строительства. Но, как отмечает эксперт, это сравнение некорректное.

К стоимости коробки неизбежно добавляются расходы на участок, подведение коммуникаций, благоустройство территории, дорожку к дому и забор. В итоге бюджет нередко выходит на уровень 8–10 млн рублей и выше. Это уже сопоставимо с ценой квартиры. Для примера: тюменской семье с одним ребенком квартира площадью 60 кв. м сегодня обойдется примерно в 6–10 млн рублей. Это понятный продукт с фиксированными сроками, особенно при покупке через эскроу. Плюс застройщики активно помогают: предлагают рассрочку на первоначальный взнос, субсидированные ставки, скидки, а иногда и готовую отделку.

Со строительством дома логика совсем другая. Формально бюджет можно растянуть и строить поэтапно, но дополнительные расходы возникают почти всегда. И есть еще один важный фактор — время. Возведение дома занимает год и больше. А жить где-то нужно уже сейчас.

Эксперт обращает внимание на три ключевых минуса загородной жизни, о которых часто забывают:

Первый — расходы на обслуживание. Отопление, содержание участка, ремонт, очистка снега, обслуживание инженерных систем — все это ложится на плечи собственника. Коммунальные платежи за дом часто выше, чем за квартиру. Плюс регулярные поездки в город: бензин и износ автомобиля.

Второй — инфраструктура. В загородных поселках не всегда есть детские сады, школы, поликлиники и магазины. Это означает ежедневную логистику и дополнительные затраты времени и денег.

Третий — риски поломок. Перебои с электричеством, водой, интернетом. Выход из строя насосов, котлов, систем отопления, дренажа. Все это требует регулярных вложений и может свести на нет первоначальную выгоду от строительства.

Филипп Шраге подчеркивает: выбор между квартирой и домом — это не столько про цену покупки, сколько про образ жизни. Квартира дает предсказуемость, развитую инфраструктуру и меньше бытовых задач. Дом — больше пространства и приватности, но и больше ответственности и затрат.

Если семье важно быстрое заселение, понятный бюджет и минимальные риски, эксперт советует выбирать квартиру. Если же есть запас по времени, желание жить за городом и готовность к дополнительным расходам, тогда загородный формат становится оправданным. Разница между этими вариантами сейчас уже не так очевидна. Итоговое решение, заключает Шраге, чаще зависит не от цены за квадратный метр, а от того, какой сценарий жизни выбирает семья.

