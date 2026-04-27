Худеют к свадьбе, а платье не налезает: салоны берут с невест расписки из-за «Оземпика»

В США свадебные салоны ввели новую практику: они берут с невест расписки, где те отказываются от претензий. Причина — повальное увлечение препаратами для похудения, такими как «Оземпик» и «Вегови». Девушки покупают платья на несколько размеров меньше, надеясь скинуть вес. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Но перед торжеством часто выясняется, что чуда не произошло (или произошло, но не так, как ожидалось). И они возвращаются с требованием обмена. Дизайнер из Нью-Йорка Николь Гамильтон заказала платье с талией, зауженной на 7,5 см. Пришлось подписать расписку, что сейчас платье ей мало.

«Мы не можем быть ответственными за ваши изменения тела», — намекнули в салоне. И это справедливо. Ведь невесты покупают наряд за несколько месяцев до праздника, а потом худеют с помощью лекарств, диет или фитнеса.

Из-за наплыва таких клиентов салоны вынуждены держать на складах платья больших размеров. Растет спрос на подгонку и срочные заказы. Кто-то спохватывается в последний момент и покупает готовое платье за неделю. Для индустрии это вызов. Для невест — лишний стресс. Ведь свадьба и так нервное событие, а тут еще юристы.

Ранее туристка отдала стоматологу в Турции 1,8 млн рублей и заплатила еще.