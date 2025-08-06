Сельхозпроизводители Наро-Фоминска уверенно готовятся к зиме: итоги посевной

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сельскохозяйственные производители стремятся выполнить намеченные показатели. Предприятия, занимающиеся растениеводством в округе, обрабатывают 12 350 гектаров посевных площадей, осуществляя заготовку кормов и сбор урожая озимых культур.

Одним из ведущих производителей является «Рота-Агро «Благовещенье», которое обеспечивает кормами 3230 голов крупного рогатого скота и овец, активно ведет заготовку кормов для зимнего периода: необходимо обеспечить наличие 600 тонн сена, 24 тыс. тонн сенажа и 20 тыс. тонн кукурузного силоса. В состав рациона животных входит зерновой корм – пшеница, овес и ячмень, уборка которого запланирована на скорую руку.

Первый заместитель главы округа Виталий Ширшов провел оценку готовности к зимнему периоду и скорости проводимых работ, пообщался с новым руководителем сельскохозяйственного предприятия. Производственный коллектив демонстрирует последовательный рост надоев молока и не собирается останавливаться на текущих успехах. Активно используются меры финансовой поддержки, предоставляемые Московской областью.

«Несмотря на сложные погодные факторы, трудовой коллектив работает слаженно. Это вселяет оптимизм, что предстоящая зимовка пройдет успешно. Агропромышленный комплекс – это краеугольный камень продовольственной безопасности округа. Он способствует созданию рабочих мест, обеспечивает жителей качественными продуктами питания и укрепляет экономическую стабильность», — отметил Виталий Ширшов.

«Рота-Агро «Благовещенье» — современное сельскохозяйственное предприятие, оснащенное автоматизированной системой управления стадом и доильной установкой, рассчитанной на 60 голов. Ежедневно здесь производится до 50 тонн молока. Часть полученного сырья направляется на сырный завод АПК, где выпускается экологически чистая продукция, в том числе премиальные сорта сыров.