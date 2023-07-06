Сельхозпроизводители Подмосковья с января получили субсидии на три миллиарда рублей

Сельхозпроизводители Подмосковья с января текущего года получили субсидии более чем на три миллиарда рублей, сообщили в областном Минсельхозпроде. Таким образом, план по поддержке аграриев на год выполнен уже на 60%.

Субсидии направляли по шестнадцати направлениям, в том числе на поддержку производства овощей и зерновых культур, развитие животноводства и сельского туризма.

Порядка 1,2 миллиарда рублей было направлено на стимулирование производства молока, около 1,1 миллиарда – на развитие племенного животноводства.

На этот год в области запланировано предоставление субсидий на 5,1 миллиарда рублей – по тридцати двум направлениям.