Семь льготных займов выдал Фонд развития промышленности подмосковным предприятиям с начала года

С начала этого года семь проектов в Подмосковье уже получили льготное финансирование от федерального Фонда развития промышленности (ФРП РФ) на сумму свыше полутора миллиардов рублей. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что общая сумма инвестиций в рамках этих семи проектов составляет почти три миллиарда рублей. Компании обеспечат создание порядка 300 новых рабочих мест в Подмосковье.

Так, одним из заемщиков является компания «ПСК Фарма». Размер займа составляет около 220 млн рублей. Компания планирует запустить в ОЭЗ «Дубна» центр по производству желатиновых капсул для обеспечения полного цикла производства в рамках политики импортозамещения. В настоящее время капсулы поставляются из-за рубежа. Переход на собственное производство позволит удовлетворить внутренние потребности и снабдить сырьем локальных производителей лекарственных препаратов.

Остальные проекты реализуются подмосковными компаниями в сферах медицины, производства металлических изделий, спецоборудования и других.