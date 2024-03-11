Семь подмосковных компаний представили свою продукцию на выставке косметики в Китае

Подмосковные компании смогли представить свою продукцию на выставке косметики China International Beauty Expo (CIBE) в Гуанчжоу в Китае при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выставки CIBE на протяжении почти трех десятилетий служат площадкой для представителей бьюти-индустрии. Цель мероприятия — поддержать малый и средний бизнес и национальные бренды, а также помочь инновационным косметическим предприятиям конкурировать на международном уровне.

Так, в международной выставке принимают участие производитель парфюмерии и косметики из Чехова «ПК „Красота и здоровье“, производитель парфюмерии и косметики из Истры „10 Мед“, производитель детских косметических средств, средства по уходу за кожей и волосами для женщин из Дмитрова „Уник косметик“, производитель аптечной косметики из Видного „ТВИНС ТЭК“, производитель бытовой химии из Долгопрудного „Хеликси“, а также из Химок производитель парфюмерных и косметических средств „Дуар“ и производитель аптечной косметики, шампуней, бальзамов для волос „Фэйм Брэндс Косметикс“.