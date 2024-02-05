Семь с половиной тысяч коров прогенотипировали в Подмосковье

В Подмосковье в рамках программы геномной селекции за год провели генотипирование семи с половиной тысяч коров. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Программа позволяет ускорить развитие молочной отрасли в регионе, так как благодаря генотипированию улучшается генофонд популяций животных.

В общей сложности в прошлом году в Подмосковье в программе приняли участие десять племенных организаций. В результате было прогенотипировано более 17% от маточного поголовья коров голштинской породы.

В рамках госпрограммы Подмосковья предусмотрена государственная поддержка из областного бюджета на возмещение затрат, которые связаны с оказанием услуг по генотипированию крупного рогатого скота.