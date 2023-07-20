Семьдесят два дома исключили из реестра проблемных объектов с января в Подмосковье

Семьдесят два многоквартирных дома исключили из реестра проблемных объектов с января в Подмосковье, сообщили в Главгосстройнадзоре региона. Сейчас в списке 285 объектов.

В число полностью достроенных домов вошли семь корпусов ЖК «Булатниково» в Ленинском округе, дом в ЖК «Новорижский» в Красногорске, дом в ЖК «Малая Истра».

До конца текущего года в регионе планируется обеспечить права еще свыше десяти тысяч дольщиков. Для этого необходимо исключить из реестра проблемных объектов все здания, подчеркнули в ведомстве.

Ранее о ходе работы по восстановлению прав дольщиков рассказал губернатор области Андрей Воробьев.