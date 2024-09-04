Семидесятый индустриальный парк появился на территории Подмосковья

В городском округе Егорьевск создали новый индустриальный парк «Экотехнопарк Восток» (ЭТП Восток). Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Данный парк стал 70-м по счету индустриальным парком в Подмосковье. Его создали для резидентов, ведущих деятельность в сфере переработки и утилизации отходов, а также изготовлении промышленной продукции из вторичного сырья.

На территории парка с начала 2024 года уже работают компании-резиденты. Пока их две: «ЭкоЛайнВторПласт» и «Экопласт». Объем инвестиций «ЭкоЛайнВторПласт», создавшей на своем предприятии 200 рабочих мест, составил 8,5 млрд рублей. «Экопласт» вложил почти 3 млрд рублей, создав 100 рабочих мест.

Сейчас управляющая компания парка «ЭТП Восток» ведет переговоры по привлечению на свободную площадь новых резидентов.