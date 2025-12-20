«Семьям с детьми пообещали повысить выплаты». Что изменится в пособиях с февраля 2026?
Пособия при рождении ребенка вырастут до 28,7 тысяч рублей
Фото: [istockphoto.com/Irina Tiumentseva]
С февраля 2026 года в России вырастет сумма единовременной выплаты, которую получают родители при появлении на свет ребенка.
Как сообщил агентству РИА Новости парламентарий Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»), размер пособия будет проиндексирован и составит приблизительно 28 773 рубля.
Депутат отметил, что индексация социальных выплат в следующем году затронет и поддержку семей, имеющих детей. Таким образом, с 1 февраля материальная помощь при рождении каждого ребенка увеличится до указанной суммы.
Данная выплата является федеральной и предоставляется одному из родителей независимо от уровня дохода семьи. Ожидается, что ее повышение будет проведено в соответствии с установленной процедурой ежегодной индексации, основанной на уровне фактической инфляции за предыдущий год.
Ранее сообщалось о том, что Путин высказался в поддержку инициативы продлить выплаты на детей до 3-х лет.