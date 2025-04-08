Сенатор Уоррен рассказала, как конгресс может остановить тарифы Трампа

Сенатор Элизабет Уоррен, представляющая штат Массачусетс и являющаяся членом Демократической партии, сообщила в эфире телеканала MSNBC, что американский конгресс обладает правом отменить режим чрезвычайной ситуации, объявленный президентом Дональдом Трампом.

Такое решение, принятое простым большинством голосов, автоматически отменит введенные импортные пошлины. По словам сенатора, все представители Демократической партии готовы заявить об отсутствии в США чрезвычайного положения.

Она также акцентировала внимание на том, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с такими странами, как Франция, Канада, Италия, Япония и Южная Корея.

Уоррен выразила уверенность, что в случае поддержки демократов несколькими республиканцами можно будет остановить «тарифную катастрофу», спровоцированную действиями Дональда Трампа.

Напомним, что 3 апреля Дональд Трамп объявил в США режим чрезвычайного положения, объяснив это сложной экономической обстановкой и отрицательным торговым балансом.

Данный режим позволяет американскому правительству устанавливать таможенные сборы на импортные товары из других государств.

Ранее сообщалось, что около 70 стран попросили США о переговорах по пошлинам.