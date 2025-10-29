Серебро против золота: эксперт объяснил, куда безопаснее вкладывать

Виталий Манжос, эксперт по фондовому рынку, предостерегает от безоглядных вложений в серебро. По его мнению, этот драгметалл заметно уступает золоту в стабильности — цены на серебро гораздо подвижнее и мало предсказуемы, пишет « Газета.ru ».

Специалист считает разумным выделять на покупку серебра лишь часть сбережений, а не переводить в этот актив все свободные средства. Наиболее выгодный момент для приобретения драгметаллов, как отмечает Манжос, наступает в периоды, когда к ним заметно снижается рыночный интерес — такие спады происходят примерно раз в несколько лет.

Финансист предупреждает: покупка актива на пике стоимости чревата длительной просадкой. К тому же серебро, в отличие от многих инвестиционных инструментов, не приносит ни процентов, ни дивидендов. В результате неудачная инвестиция может оказаться «замороженной» на годы.

В качестве иллюстрации эксперт приводит данные о себестоимости и рыночной цене металла. Так, средняя мировая стоимость производства серебра составляет около $20 за тройскую унцию. При этом биржевая цена на 25 октября 2025 года достигла $48,65 за 31 грамм — то есть более чем в 2,5 раза превышает производственные издержки. С начала года стоимость серебра выросла примерно на 68 %.

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.