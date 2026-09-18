Сергей Собянин: разработки московских компаний внедряют в корпорациях по всей стране

Разработки московских компаний внедряются в крупнейших корпорациях по всей стране, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере MAX.

«Одним из инструментов роста технологического сектора стал сервис „Витрина заказчиков“ Московского инновационного кластера. Он помогает высокотехнологичному бизнесу напрямую предлагать свои продукты крупным заказчикам. Это решения для транспорта, строительства, промышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей», — отметил он.

Собянин рассказал, с 2025 года к сервису присоединились 84 крупные компании и госкорпорации. В июле на платформе появились первые городские заказчики. Благодаря работе сервиса запустили в работу уже 90 решений высокотехнологичных предпринимателей столицы. К примеру, главный ж/д оператор России использует инновационные аккумуляторные батареи для электропоезда в Сибири. Московские компании внедрили систему мониторинга шума и пыли. Также ее протестируют в Ленинградской области. На строительной площадке нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского установили систему дистанционного управления краном.