Стало известно о проблемах Ким Кардашьян с пищеводом

Известная блогерша Ким Кардашьян рассказала о проблемах со здоровьем в новом сезоне шоу «Кардашьян», пишет Super.ru. 45-летнюю звезду госпитализировали из-за состояния пищевода.

В новом видео Ким рассказала, что у нее выявили эзофагит. Закадровый голос спрашивает, не та ли это болезнь, от которой умер отец Кардашьян — адвокат Роберт Кардашьян. Напомним, он скончался в 2003 году в возрасте 59 лет от рака пищевода.

Эзофагит представляет собой острое воспаление слизистой оболочки пищевода, которое хорошо поддается лечению.

Поклонники связали обострение болезни у Ким с ее плотным рабочим графиком и стрессом. Сама Ким пока не прокомментировала показанные кадры.

Фанатам остается ждать премьер шоу, чтобы узнать, как Кардашьян справляется с болезнью, и понять, не является ли ситуация классическим прогревом.

Ранее сообщалось, что у дома Крис Дженнер задержали неизвестного мужчину.