«Он посвятил сцене более 40 лет»: умер заслуженный артист РФ Аркадий Куликов

Заслуженный артист России Аркадий Куликов, сыгравший в сериале «Кадетство», умер в возрасте 76 лет. О смерти артиста 18 сентября сообщила пресс-служба Тверского государственного театра кукол, передают «Известия».

Куликов родился в 1950 году в Лихославле. В 1972 году он окончил Калининское культурно-просветительское училище. С 1973 года Куликов работал в Тверском театре кукол. Артист посвятил сцене более 40 лет и вышел на заслуженный отдых в 2016 году.

За годы работы Куликов исполнил множество ролей, в том числе Крокодила Кирилла в «Таинственном Гиппопотаме», Дьявола в «Божественной комедии», Шер-Хана и Каа в «Маугли», Арлекина в «Арлекине, или Слуге трех господ», кардинала Ришелье в «Трех мушкетерах», Гулливера в постановке «Путешествие Гулливера» и Мастера в спектакле «Мастер и Маргарита».

В 1995 году Куликову присвоили звание заслуженного артиста РФ. Прощание с актером состоится 19 сентября в 13:00 мск в здании Тверского театра кукол.

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