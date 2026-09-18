Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» впервые не поздравил в соцсетях с днем рождения своего капитана Александра Овечкина. 17 сентября российскому хоккеисту исполнился 41 год.

Ранее клуб непременно публиковал в соцсетях поздравления.

Овечкин готовится к своему 22-му сезону в составе «Вашингтона». Перед возвращением в США с каникул он снялся в предвыборном ролике «Единой России». Это вызвало неоднозначную реакцию на Западе. Была устроена целая кампания «по отмене Овечкина». Так, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон официально обратился в НХЛ с требованием дать оценку действиям капитана «Вашингтона».

Клуб поддержал своего игрока, заявив, что он как гражданин России имеет право участвовать в политической жизни своей страны. Можно предположить, что в «Вашингтоне» решили не усугублять ситуацию, поскольку в соцсетях немало оскорбительных комментариев в адрес Овечкина.

Пресс-служба «Кэпиталз» опубликовала большое количество фотографий с начала тренировочного лагеря, на которых капитан команды присутствует в изобилии. Некоторые пользователи в комментариях к постам называют Овечкина «агентом КГБ», «капитаном команды Путина» и требуют отправить его «в окопы». Впрочем, большинство этих комментаторов из Украины, Латвии, Чехии и других русофобских стран. Американские болельщики «Кэпиталз» в большинстве своем поддерживают Овечкина.

Ранее вокруг ситуации с Овечкиным высказался генменеджер «Вашингтона» Крис Патрик.