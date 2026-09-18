В Подмосковье машинисты спецтехники зарабатывают до ₽168 тыс.: где платят больше и почему растет доход

В Московском регионе самой доходной сферой для специалистов по спецтехнике стало строительство жилых и коммерческих объектов. Согласно информации «Авито Работы», которой поделились с REGIONS в пресс-службе, за восемь месяцев 2026 года среднее зарплатное предложение здесь поднялось на 12% относительно прошлого года и составило 168 061₽ в месяц.

По информации аналитиков, на втором месте по уровню предлагаемых зарплат расположилась сфера ЖКХ и городской инфраструктуры. Машинистам здесь готовы платить в среднем ₽130 тыс. в месяц, а годовой прирост достиг 24%. Такие специалисты управляют спецтехникой и обслуживают ее, занимаются погрузочно-разгрузочными работами, а также обеспечивают работу производственных и коммунальных объектов.

Стоит учитывать, что показатель среднего зарплатного предложения складывается из усредненных вилок, указанных в вакансиях. Итоговый доход может оказаться выше за счет премий и бонусов. Если говорить о ситуации в целом по стране, то за восемь месяцев 2026 года среднее предложение для машинистов спецтехники составило 100 173₽ в месяц. Это на 13% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Самую заметную динамику продемонстрировала Новгородская область: здесь оклады выросли на 70% и достигли 135 778₽ в месяц. В Чеченской Республике прирост составил 38%, а предлагаемая зарплата поднялась до ₽90 тыс. в месяц. Забайкальский край замыкает тройку лидеров по темпам роста: плюс 37% и ₽130 тыс. в месяц.

«Машинисты спецтехники востребованы в самых разных отраслях — от строительства и транспортного машиностроения до добывающей промышленности. Рост средних зарплатных предложений в разных сферах отражает устойчивую потребность работодателей в квалифицированных специалистах, способных работать с современной техникой и обеспечивать бесперебойную работу производственных и инфраструктурных процессов. При этом наиболее высокие средние зарплатные предложения сохраняются в отраслях, где от квалификации машиниста напрямую зависит эффективность реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов», — заключил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Ранее сообщалось, какие необычные вахтовые вакансии Подмосковья приносят доход до ₽114 тыс.