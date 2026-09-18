Депутат Госдумы Денис Кравченко вместе с семьей проголосовал на избирательном участке в Химках
Депутат Госдумы Денис Кравченко принял участие в голосовании в Подмосковье
Фото: [скриншот]
Депутат Госдумы Денис Кравченко вместе со всей своей семьей принял участие в выборах. В частности, он проголосовал на избирательном участке в Химках, который был организован в аэрокосмическом лицее.
Как сообщает «Радио 1», депутат приехал на участок с родителями, супругой и 18-летней дочерью — девушка впервые приняла участие в голосовании.
«Мы видим активность избирателей и большое количество наблюдателей. И рассчитываем на прозрачные и открытые выборы», — отметил депутат.
Он рассказал, что эти выборы особенные, так как его семья голосует в составе трех поколений.
«Моя старшая дочь Ксения впервые в жизни делает свой выбор, а родители, несмотря на почтенный возраст (им около 90), пришли, чтобы проголосовать за будущее страны. Ну и с супругой мы всегда ходим на выборы вместе. На мой взгляд, очень важно, когда ты всей семьей выбираешь будущее», - подчеркнул он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.