Депутат Госдумы Денис Кравченко вместе с семьей проголосовал на избирательном участке в Химках

«Моя старшая дочь Ксения впервые в жизни делает свой выбор, а родители, несмотря на почтенный возраст (им около 90), пришли, чтобы проголосовать за будущее страны. Ну и с супругой мы всегда ходим на выборы вместе. На мой взгляд, очень важно, когда ты всей семьей выбираешь будущее», - подчеркнул он.