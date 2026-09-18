Прокуратура в Одинцове взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором погиб подросток

Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел утром 18 сентября возле жилого дома на Садовой улице в Одинцове. На участке дороги двигался питбайк, которым управлял 16-летний подросток. На пассажирском сидении находился мальчик в возрасте 15 лет.

Во время движения водитель не справился с управлением, и питбайк опрокинулся. В результате пассажир попал под колеса двигавшегося в попутном направлении грузовика. От полученных травм он скончался на месте.