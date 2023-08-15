Сергиев Посад будет сотрудничать с Китаем в сфере туризма
Фото: [Администрация г. о. Сергиев Посад]
Подмосковный Сергиев Посад будет сотрудничать с Китаем в сфере туризма. Как сообщили в Минсельхозпроде региона, сегодня представители компаний муниципалитета встретились с представителями города Вэйхай провинции Шаньдун.
В рамках встречи компании «Шаньдун Цюань Кай Интернэшнл Трэвел Сервис» и «Семь чудес света» подписали рамочное партнерское соглашение.
По словам зампреда областного правительства Георгия Филимонова, Сергиев Посад – это не только крупнейший культурный центр Подмосковья, но также округ, который развивает крупные промышленные производства.
«(..) поэтому есть огромный потенциал и для экспортных поставок подмосковных товаров от местных производителей», - отметил зампред.
Он добавил, что Вэйхай обладает преимуществами для успешного развития торговли и логистики. В порту города действует более 20 внутренних и международных маршрутов, есть возможности ж/д сообщения, строится крупный междугородный логистический канал.
В сентябре делегация Сергиева Посада посетит Вэйхай для подписания соглашения о побратимских отношениях.