Фото: [ Администрация г. о. Сергиев Посад ]

Подмосковный Сергиев Посад будет сотрудничать с Китаем в сфере туризма. Как сообщили в Минсельхозпроде региона, сегодня представители компаний муниципалитета встретились с представителями города Вэйхай провинции Шаньдун.

В рамках встречи компании «Шаньдун Цюань Кай Интернэшнл Трэвел Сервис» и «Семь чудес света» подписали рамочное партнерское соглашение.

По словам зампреда областного правительства Георгия Филимонова, Сергиев Посад – это не только крупнейший культурный центр Подмосковья, но также округ, который развивает крупные промышленные производства.

«(..) поэтому есть огромный потенциал и для экспортных поставок подмосковных товаров от местных производителей», - отметил зампред.

Он добавил, что Вэйхай обладает преимуществами для успешного развития торговли и логистики. В порту города действует более 20 внутренних и международных маршрутов, есть возможности ж/д сообщения, строится крупный междугородный логистический канал.

В сентябре делегация Сергиева Посада посетит Вэйхай для подписания соглашения о побратимских отношениях.