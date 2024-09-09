Сервис предпроверки подключили к девяти земельным услугам в Подмосковье

Сервис предпроверки был подключен к девяти услугам в сфере земельных отношений в регионе. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Предпроверка необходима для того, чтобы узнать, нет ли у земельного участка ограничения оборотоспособности.

Сервис предпроверки доступен при оказании таких услуг, как, например, перераспределение земель, предоставление участка в аренду или собственность без торгов, перевод земли из одной категории в другую, выдача разрешения на использование земли.

Проверить участок и получить справку с указанием имеющихся ограничений можно за два дня.

Полный список услуг с подключенным сервисом предпроверки доступен на сайте министерства.