«Сети заманивают»: выяснилось, когда выгоднее собирать ребенка в школу

Пока дети отдыхают от учебы, их родители уже сейчас задумываются о том, как их нарядить и обеспечить всем необходимым к сентябрю. Уже скоро начнут свою работу школьные базары, а канцелярские магазины будут посещать все больше людей.

Как рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, по итогам «школьной кампании» 2022 года полный набор первоклассника стоил от 22 до 26 тыс. рублей (для девочки — дороже).

«Но данная статистика включает только часть расходов – в основном это одежда и «расходные материалы». Еще нужно оборудовать рабочее место ребенка — стол, кресло, недорогой компьютер. Такие товары в эту сумму никогда не входили», — пояснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, уточнила экономист, на форумах родители пишут, что если добавить такие товары в список расходов, то потребуется минимум вдвое больше денег.

«В этом году эксперты ожидают умеренный рост стоимости как канцелярских принадлежностей, так и одежды, обуви. Свою роль играет инфляция, дорожают отдельные группы товаров, в том числе из-за увеличения стоимости сырья», — продолжила Тарасова.

Например, хлопок подорожал за два последних года почти на 30%. Соответственно, дорожает и конечная продукция, добавила доцент. Поднимают цены и зарубежные поставщики — сложнее становится логистика и растет курс валюты.

«Так, пара брюк (для мальчика) обойдется в 3,3 тыс. рублей, а два платья для девочки — в 3,5 тыс. рублей. Немалые деньги придется потратить и на учебные пособия — эта статья расходов в среднем тянет на 2,6 тыс. рублей», — рассказала собеседница.

Помимо этого, по ее словам, ребенку нужны ранец, сумка для сменной обуви, одежда (джемперы, рубашки, колготки) и канцтовары (карандаши, ручки и тетради и многое другое).

«Ответить на вопрос, когда делать покупки выгоднее, сложно. С одной стороны, продавцы снизят цены после 1 сентября, но это снижение коснется тех позиций и размеров, которые останутся в наличии — выбор будет меньше. Зато уже сейчас некоторые крупные сети заманивают покупателей школьной продукции скидками до 20%», — подытожила экономист.

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