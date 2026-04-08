«Северное счастье в кошельке». Пенсия на Чукотке впервые превысила 41 тысячу рублей

Лишь в одном субъекте Российской Федерации средний размер пенсионных выплат по итогам февраля 2026 года превысил отметку в 40 тыс. рублей. Как выяснил ТАСС, проанализировав официальную статистику, речь идет о Чукотском автономном округе.

Согласно данным Социального фонда, жители этого региона в среднем получают 41 943 рубля. При этом у работающих пенсионеров Чукотки выплата составляет 38 тыс. рублей, тогда как у неработающих — почти 44 тыс. рублей.

В целом средний размер пенсии по стране в феврале 2026 года составил 25 261 рубль, следует из материалов ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в феврале средняя пенсия неработающих пожилых россиян превысила 25,6 тысяч.