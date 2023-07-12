Шары для страйкбола будут производить в Сергиевом Посаде

Компания ООО «АЗОТ ПЛАСТТЕХ» подписала договор льготной аренды в рамках программы импортозамещения «Земля за 1 рубль» и запустит в Сергиевом Посаде производство пластиковых шаров для игры в страйкбол.

В реализацию проекта инвестируют более ста миллионов рублей. На начальном этапе на производстве будут работать около тридцати человек, однако в дальнейшем компания намерена расширяться.

Как рассказала глава Мособлимущества Наталья Адигамова, компании предоставили участок земли площадью 0,9 гектара в Краснозаводске. По завершении срока льготной аренды инвестор сможет выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости.