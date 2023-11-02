Шесть компаний из Подмосковья принимают участие в бизнес-миссии в Казахстане

Подмосковные компании принимают участие в трехдневной многоотраслевой бизнес-миссии в Республике Казахстан, которая в эти дни проходит в городе Алматы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Так, участниками бизнес-миссии стали компании из Химок, Подольска, Дмитровского городского округа, Клина и Люберец. В их числе производители чая, кофе и кондитерских изделий, диетических и диабетических продуктов питания, пищевых добавок. Также с потенциальными клиентами встретится компания, поставляющая газоны, удобрения, семена и грунт, и производитель наполнителя для кошачьего туалета.

В программе мероприятия — переговоры с потенциальными покупателями российской продукции, а также выездные встречи участников бизнес-миссии на предприятия Казахстана, где также пройдут переговоры. Потенциальные покупатели имеют возможность познакомиться с продукцией подмосковных компаний и обсудить условия сотрудничества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.