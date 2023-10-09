Шестая часть населения Германии с трудом держится на уровне прожиточного минимума

Социологическая служба YouGov по заказу банка Postbank провела исследование, в котором выяснила, на сколько гражданам ФРГ хватает ежемесячных доходов. Оказалось, что 17,2% немцев не в состоянии постоянно оплачивать даже самые насущные нужды. Еще год назад их число достигало цифры только в 11%. 28,1% опрошенных заявило, что им приходится тратить некоторую часть своих накоплений. У 10% тратится довольно внушительная часть этих сбережений.

Результаты этого опроса и получившиеся цифры привело агентство DPA. Только у 39% жителей ФРГ ситуация с финансами стабильная. Им хватает ежемесячного дохода, достаточного на стабильные траты. Все это происходит благодаря возросшей инфляции, которая в августе достигла цифры в 6,1% в годовом исчислении.