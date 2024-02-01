Шестьдесят шесть нелегальных гостиниц выявили в Подмосковье за месяц

Незаконную гостиничную деятельность продолжают выявлять в Подмосковье. Как сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области, за январь было выявлено 66 подобных объектов.

Всем собственникам земли, на которой были открыты нелегальные гостиницы, направили предостережения о недопустимости нарушения. В результате восемь собственников начали использовать землю по целевому назначению, шесть решили изменить вид разрешенного использования участков, двое уже поменяли ВРИ.

«В очередной раз подчеркиваю, что и сам бизнес должен быть легальным, и земля, на которой он действует, должна иметь определенный вид использования», - напомнила глава министерства Наталья Адигамова.

Более чем за год в области проверили 667 земельных участков. Незаконные гостиницы были выявлены на 395. В этом году был сформирован перечень из 400 земельных участков, на которых, предположительно, открыты нелегальные гостиницы.