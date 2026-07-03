Медики приблизились к излечению артроза с помощью одного укола

Экспериментальная инъекция помогла восстановить поврежденные хрящи и кости в суставах животных всего за четыре-восемь недель. Разработчики надеются, что в будущем метод позволит не только уменьшать боль при остеоартрите, но и устранять само повреждение, пишет ScienceAlert со ссылкой на команду Колорадского университета в Боулдере.

Ученые создали систему медленного высвобождения лекарства, которую вводят непосредственно в больной сустав. После единственного укола она активирует собственные клетки организма и побуждает их восстанавливать хрящевую и костную ткань.

Первые лабораторные опыты с человеческими клетками, полученными от пациентов во время замены суставов, также дали обнадеживающие результаты.

Инженер Стефани Брайант заявила, что цель команды — не просто остановить развитие болезни, а добиться восстановления сустава. Параллельно исследователи разрабатывают инъекционный имплант, который заполняет дефекты хряща и привлекает клетки к поврежденному участку.

Следующий этап должен подтвердить безопасность терапии и оценить возможную токсичность. После этого могут начаться испытания на людях.

Однако результаты пока получены главным образом на животных и еще не прошли полноценное рецензирование. Поэтому говорить о готовом лекарстве или гарантированном излечении остеоартрита рано.