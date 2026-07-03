Долг в ₽50 млн: бизнесмен застрелил адвоката и директора колледжа

В Тульской области перед судом предстанет 44-летний предприниматель, обвиняемый в жестоком убийстве двух своих знакомых, пишут «Тульские известия» .

СК завершил расследование резонансного преступления, произошедшего в поселке Майский Узловского района. Жертвами обвиняемого стали люди, которые долгое время доверяли ему и поддерживали его бизнес-проекты. Предприниматель убедил их вложить крупные суммы в развитие дела, однако полученные средства не пошли в производство — они были спущены на спортивные ставки.

Когда потерпевшие потребовали возврата денег, мужчина разработал циничный план. Он заранее подготовил огнестрельное оружие, оборудовав его самодельным глушителем, чтобы убийство осталось незамеченным. Утром 23 июня 2025 года он встретился с жертвами в автомобиле и произвел смертельные выстрелы. Оба мужчины скончались на месте происшествия.

После расправы обвиняемый не остановился: он похитил телефоны, банковские карты и наличные убитых, а затем попытался заметать следы. В ходе следствия было назначено более 20 экспертиз, а правоохранители наложили арест на имущество подозреваемого на сумму свыше 30 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд, где предпринимателю предстоит ответить за содеянное по нескольким тяжким статьям.