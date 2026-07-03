Поклонники не узнали Порошину после выписки: почему актриса не стала отменять гастроли из-за госпитализации?

Звезда сериала «Всегда говори „всегда“» Мария Порошина выписалась из больницы после неожиданной госпитализации, передает KP.RU. Накануне артистке резко стало плохо. Врачам потребовалась всего неделя, чтобы поставить ее на ноги.

Несмотря на недавнюю болезнь, Мария не стала менять свои планы. Она сразу же вернулась на сцену. Примечательно, что на этот раз она выступила вместе со своей дочерью Полиной, которую родила от актера Гоши Куценко. Однако внешний вид актрисы вызвал удивление у зрителей.

Многие поклонники, увидев Порошину, с трудом узнали любимую артистку. Тем не менее она продолжила выступления, не отменяя гастрольного графика.

В личной жизни актрисы также произошли большие перемены. В начале этого года она вышла замуж за Ярослава Бойко — коллегу по популярному сериалу. Свадьба прошла тихо, на ней присутствовали только самые близкие.

Ранее стало известно, где живут Мария Порошина и Ярослав Бойко после свадьбы.