Шестой Евразийский деловой форум «Интеграция» пройдет в ноябре в столице

Шестой Евразийский деловой форум «Интеграция» пройдет 15 ноября в столице. Мероприятие проводится ежегодно при участии ЕЭК и Правительства России.

Цель форума — укрепление практического сотрудничества и экономической связанности между регионами, а также повышение уровня информированности о мерах поддержки участников внешнеэкономической деятельности и методах продвижения отечественной продукции в страны ЕАЭС и другие дружественные страны.

В этом году ключевая тема мероприятия — «Технологический суверенитет и промышленная кооперация в интересах бизнеса».

В рамках форума планируется обсудить перспективы развития торговых связей в условиях переориентации торговли на Восток, современные цифровые тенденции в мире бизнеса, проекты в области развития станкостроения, промышленных роботов и автоматизации производства, а также энергетические и экологические приоритеты, развитие евразийских транспортных коридоров, проекты в сфере космических технологий и ОПК, кадровый потенциал промышленной отрасли.

Подробная информация о мероприятии доступна на сайте проекта.