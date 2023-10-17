Шестой подмосковный индустриальный парк аккредитован Минпромторгом РФ

Индустриальный парк «ТОС» из подмосковного Долгопрудного успешно прошел проверку на соответствие федеральным требованиям, и теперь включен в федеральный реестр. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

В настоящий момент «ТОС» является динамично развивающейся площадкой, на которой уже размещено тридцать резидентов. На предприятиях, работающих в индустриальном парке, создано 330 рабочих мест — в перспективе эта цифра будет увеличена в три раза. Фактический объем привлеченных на территорию парка инвестиций составляет 390 млн рублей, в дальнейшем эту цифру планируется увеличить до 1 млрд рублей.

Отмечается, что общая площадь территории индустриального парка «ТОС» составляет почти восемнадцать гектаров. Площади парка предоставляются инвесторам в формате brownfield. Заполняемость площадки на данный момент составляет 72%.

«На площадке „ТОС“ есть вся инфраструктура для организации и открытия новых предприятий малотоннажного химического производства. Уверен, технологические мощности, хорошая транспортная доступность и возможная коллаборация с уже существующим резидентами индустриального парка привлекут новых предпринимателей и инвестиции», — рассказал гендиректор АО ПО «ТОС» Пьянков Константин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал о поддержке предпринимательства в регионе, важности Инвестиционного портала и развитии экспорта.