Широв: Америка скомпрометировала свой доллар и валюту развитых стран

Все меньше людей стремятся связываться с такими деньгами. Они больше не верят в стабильность тех валют, которые выпускаются Западом.

Введя санкции против России и заморозив ее золотовалютные резервы, Соединенные Штаты и Евросоюз оказали себе медвежью услугу. Спрос на их валюту во всем мире упал, поскольку ни у кого нет уверенности в стабильности данных денег. Об этом заявил Александр Широв, глава Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.

«Многие, не только в России, глядят теперь на них как на рискованные активы», - подчеркнул он.

Слова эксперта привели РИА Новости. По его мнению, накопления американских долларов больше не будут производиться в прежних объемах. Все поняли, что это очень рискованно, так как Америка может в любой момент заморозить эти средства.