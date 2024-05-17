Школа начинающего предпринимателя стартовала в Балашихе

Школа начинающего предпринимателя открылась в Балашихе, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Проект реализуется в рамках Фестиваля бизнеса.

В школе участвуют четыре десятка человек. Это старшеклассники, студенты, самозанятые и все, кто планирует открыть свое дело.

Занятия пройдут на базе Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата». Лекторами выступят действующие предприниматели, бизнес-тренеры, эксперты. Всего состоится четыре занятия.