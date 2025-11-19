«Шок и возмущение». Британец мастурбировал во время суда по видеосвязи

В Великобритании судебное заседание в отношении 35-летнего Ли Тейлора было грубо прервано по вине самого подсудимого.

Мужчина, участвовавший в процессе по видеосвязи из следственного изолятора, отреагировал на отказ в удовлетворении своего ходатайства о свободе демонстративным нарушением порядка.

Вместо того чтобы принять решение суда, Тейлор, ранее признавший свою вину по целому ряду статей (среди них — непристойное обнажение, кража, нападение на полицейского и работника экстренной службы, а также нарушение общественного порядка), начал оскорблять участников процесса. Затем его действия перешли все допустимые границы: он спустил брюки, обнажил половые органы и начал заниматься мастурбацией прямо перед камерой, что вынудило сотрудников суда немедленно прекратить видеотрансляцию.

Как позже заявил представитель обвинения, присутствовавшие в зале суда были глубоко возмущены и расстроены произошедшим. Один из свидетелей инцидента сообщил, что был «в полном шоке и ошеломлен» увиденным. Суд учел это вопиющее правонарушение при вынесении окончательного вердикта, сложив наказания по всем эпизодам дела. В итоге Ли Тейлор был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы.

