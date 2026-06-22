Ошибка родителей привела к тяжелому состоянию трехмесячного ребенка в Китае

В Китае трехмесячный младенец был госпитализирован в отделение интенсивной терапии после тяжелого отравления, вызванного неправильным приготовлением детской молочной смеси. Инцидент произошел в городе Чжуншань, пишет Газета.ру со ссылкой на South China Morning Post.

Что произошло с ребенком

По информации врачей, родители приготовили молочную смесь не на воде, как указано в инструкции, а на овощном соке. После кормления состояние ребенка резко ухудшилось: появилась синюшность кожи, губы и слизистые оболочки приобрели фиолетовый оттенок, а также возникли серьезные нарушения дыхания.

Младенца экстренно доставили в детскую больницу, где ему была оказана неотложная помощь.

Диагноз и причины отравления

Медики установили у ребенка отравление нитритами. Специалисты пояснили, что при обработке овощей в отварах и соках могут образовываться соединения, опасные для организма грудных детей.

Врачи отметили, что у младенцев пищеварительная система и почки еще не способны эффективно выводить такие вещества. Попадая в кровь, нитриты нарушают перенос кислорода гемоглобином, что приводит к кислородному голоданию тканей и характерному изменению цвета кожи.

Состояние ребенка и рекомендации врачей

После двух дней лечения состояние младенца стабилизировалось, и его выписали из больницы.

Медики подчеркнули, что детские молочные смеси необходимо готовить строго по инструкции, используя только теплую воду. Замена воды на соки, отвары или другие жидкости может представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни ребенка.