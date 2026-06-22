Москву накроют грозы и сильный ветер: синоптики рассказали, когда ждать ухудшения

В начале недели в Москве ожидаются грозовые дожди и усиление ветра. Затем погода временно улучшится, однако к концу недели вновь вернутся осадки и похолодание. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В Москве на предстоящей неделе прогнозируется нестабильная погода с грозовыми дождями, усилением ветра и последующим снижением температуры воздуха.

Начало недели с грозами

Синоптики сообщают, что уже в понедельник во второй половине дня в столице начнутся дожди, местами сопровождаемые грозами. Осадки распространятся на Москву и область широкой полосой.

Одновременно ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 16 м/с.

Температура воздуха

В период с понедельника по среду температура в Москве будет держаться в пределах +24…+25 градусов, что немного выше климатической нормы для этого времени года.

Временное улучшение погоды

Во вторник и среду осадки не прогнозируются, и погода будет относительно стабильной. Однако уже с четверга ожидается возвращение дождей и снижение дневных температур до +17…+22 градусов. Ночью столбики термометров могут опускаться до +8…+13 градусов.

Дальнейший прогноз

Синоптики отмечают, что погодная обстановка будет формироваться под влиянием атмосферной ложбины, что приведет к чередованию облачности, солнечных периодов и осадков. Также ожидается постепенное снижение температуры воздуха по сравнению с началом недели.