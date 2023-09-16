Шольц объяснил проблемы в немецкой экономике ситуацией на Украине
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Welt am Sonntag порассуждал о причинах падения немецкой экономики.
Шольц признал, что Германия потеряла некоторые экспортные рынки, прежде всего, в Китае.
Одновременно с этим на экономике ФРГ сказывается высокая инфляция и рост цен на энергоносители. Канцлер отметил, что это является следствием ситуации на Украине.
При этом глава правительства призвал не говорить об одном лишь кризисе, но и видеть хорошие моменты в экономике страны. В их числе Шольц указал строительство заводов по производству аккумуляторов, инвестиции в развитие электромобилей и производство полупроводников.
Ранее издание Economist назвало Германию «больным человеком в Европе».