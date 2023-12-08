Штаты нарастили закупки урана из России в 3 раза

Соединенные Штаты нарастили закупки урана у РФ втрое в октябре – до более чем 43 тонн. Об этом свидетельствуют данные американской статистики, сообщает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что покупка 43,25 тонн российского урана обошлась американской стороне сделки в почти $63 миллиона. Журналисты отмечают, что октябрь показал крупнейшие цифры американских закупок с июня, а РФ оказалась вторым поставщиком урана для страны.

Известно, что всего Соединенные Штаты приобрели около 175 тонн урана на сумму в $300 миллионов, а главным еще поставщиком стала Великобритания, которая продала ей более 98 тонн на $177,4 миллиона. Примечательно, что в сентябре британский уран вовсе не поступал в Штаты.

Компании из США также возобновили ввоз урана из КНР после семимесячной паузы. Штаты закупили у Китая топлива на 25,4 тонны, потратив более $43 миллионов и 8,9 тонн на $13,8 миллионов у Нидерландов.