Штрафы за коробки заставят маркетплейсы платить за каждую упаковку

Фото: [ Предприятие компании «АДЛ» в г. о. Коломна/Медиасток.рф ]

В числе обсуждаемых мер — установление расширенной ответственности производителей упаковки, внедрение систем возврата многоразовой тары и переход на стандартизированные форматы упаковки. Также предлагается обязать онлайн-платформы вести детальный учет образуемых отходов и раскрывать эти данные.

Отдельное внимание уделяется службам доставки готовой еды, для которых рассматривается переход на оборотную тару залогового типа. Для реализации этой инициативы потребуется разработка соответствующей нормативной базы.

Представители отрасли отмечают, что компании уже применяют системы многоразовых контейнеров для доставки в пункты выдачи заказов и осуществляют сортировку отходов на складах. По их данным, значительная часть упаковочных материалов направляется на переработку.