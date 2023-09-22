Швейцария будет экономить газ предстоящей зимой
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Правительство Швейцарии утвердило норму экономии газа в период с октября по март в 15%.
Целевой показатель является добровольным. Власти страны рассчитывают в вопросе экономии на сознательность граждан.
В правительстве напомнили, что Швейцария полностью зависит от поставок природного газа, который используется для отопления в зимний период.
Пока что правительство не готовит специальную агитационную программу за энергосбережение, но в случае ухудшения ситуации с топливом этот вопрос может быть пересмотрен.