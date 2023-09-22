Швейцария будет экономить газ предстоящей зимой

Правительство Швейцарии утвердило норму экономии газа в период с октября по март в 15%.

Целевой показатель является добровольным. Власти страны рассчитывают в вопросе экономии на сознательность граждан.

В правительстве напомнили, что Швейцария полностью зависит от поставок природного газа, который используется для отопления в зимний период.

Пока что правительство не готовит специальную агитационную программу за энергосбережение, но в случае ухудшения ситуации с топливом этот вопрос может быть пересмотрен.