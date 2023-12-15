Си Цзиньпин прокомментировал потенциал укрепления торгового сотрудничества с США

КНР и Соединенные Штаты имеют потенциал и перспективы к укреплению торгового и экономического сотрудничества государств. Об этом заявил китайский председатель Си Цзиньпин, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Накануне лидер Китая распространил телеграмму в честь юбилея создания делового совета КНР и Соединенных Штатов. В ней он заявил, что Китай и Штаты обладают большим потенциалом и пространством для того, чтобы и дальше укреплять экономическое и торговое сотрудничество.

Председатель отдельно подчеркнул, что модернизация в стиле Китая открывает большое количество возможностей для мировых компаний, в том числе и для американских.

Глава КНР заключил, что его страна готова сотрудничать в построении здоровых и стабильных взаимоотношений, учитывающих принципы взаимоуважения и выгоды.