«Сидеть с ребенком — работа». Неработающим мамам хотят платить 38 тыс. за воспитание детей

Депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к министру труда Антону Котякову с инициативой ежемесячно выплачивать прожиточный минимум неработающему родителю, который ухаживает за ребенком, сообщает ТАСС .

Поводом послужил закон Кировской области о ежемесячных пособиях для неработающих бабушек, дедушек и других родственников, осуществляющих уход за детьми до трех лет. Эта мера получила неофициальное название «бабушкина зарплата» и вызвала интерес у демографов. Сумма выплаты зависит от возраста матери и составляет до 45 794 рублей (если мать младше 25 лет) или до 38 203 рублей (если матери 25 лет и старше).

В письме Миронов указал, что для сохранения материального благополучия семьи при отказе матери от работы необходимо расширить кировскую практику на всю страну, введя «родительскую зарплату» при рождении каждого ребенка, а не только первого.

При этом депутат подчеркнул, что региональная модель помогает молодым матерям вернуться к труду при наличии заменяющего ухода, однако в некоторых случаях такая схема может отдалять ребенка от матери ради сохранения минимального уровня семейного дохода.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили закрепить в Семейном кодексе статус одинокого родителя.